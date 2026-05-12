Путин успел воспользоваться "перемирием" от Трампа на фронте: Кремль подтянул резервы и провернул схему с "Молниями"

Пока на фронте официально продолжалось трехдневное прекращение огня, российское командование не теряло времени. оккупанты использовали паузу для накопления живой силы и испытания новой тактики ударов дронами-самолетами.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Использовали паузу как прикрытие

Аналитики отмечают, что в последний день перемирия (с 9 по 11 мая) боевые действия не прекращались, хотя их интенсивность несколько снизилась. По данным спутниковой системы NASA FIRMS, пожары и обстрелы продолжались по всей линии фронта, несмотря на политические заявления.

Наиболее тревожные новости поступают из Лиманского направления. Спикер одной из украинских бригад сообщил, что армия РФ цинично использовала режим прекращения огня для: опрокидывания свежих резервов ближе к линии столкновения; накопление личного состава для будущих штурмов; продолжение артиллерийских и FPV-ударов по украинским позициям.

Схема с «Молниями»

Особое внимание военные уделяют новой тактике врага. Во время «перемирия» зафиксирован резкий рост использования российских дронов самолетного типа «Молния».

«Количество ударов этими беспилотниками во время затишья было выше, чем до его начала. Есть предположение, что враг заранее накапливал эти дроны именно для того, чтобы массированно применить их, пока украинская сторона соблюдала ограничения», — отмечают в отчете.

Почему такие перемирия не работают?

В ISW отмечают: взаимные обвинения и продолжение локальных боев в последний день прекращения огня лишь подтверждают старую истину. Любые договоренности с Путиным, не имеющие четких механизмов контроля, мониторинга и санкций за нарушение, обречены на провал.

Кремль еще раз доказал, что воспринимает любую дипломатическую паузу исключительно как возможность подготовиться к новому, еще более мощному удару.

Напомним, российские захватчики в ночь на 12 мая массированно атакуют Украину ударными беспилотниками.

