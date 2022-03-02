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"Путин уже проиграл войну": президент Эстонии заявил, что агрессора следует остановить

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"Путин уже проиграл войну": президент Эстонии заявил, что агрессора следует остановить

Associated Press

Эстония восхищается мужеством украинцев.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что война, начатая Путиным в Украине, ужасна и опасна. Однако, по его мнению, глава страны-агрессора "уже проиграл эту войну".

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на заявление эстонского президента.

В частности, Геращенко выделил следующие тезисы по обращению Кариса:

  • "Мы все сегодня украинцы. Война, которую начал Путин ужасная и опасная. Каждый, кого не волнует война, станет сообщником. У Украины есть миллионы друзей".
  • "Мы приняли решения, которые ослабят экономику России. Агрессора следует остановить".
  • "Мы восхищаемся вашим мужеством".
  • "Путин уже проиграл войну. Украина является европейским государством, поэтому должно стать членом ЕС".

Ранее Шольц обвинил Путина в преступлениях против украинского народа.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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