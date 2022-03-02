"Путин уже проиграл войну": президент Эстонии заявил, что агрессора следует остановить

"Путин уже проиграл войну": президент Эстонии заявил, что агрессора следует остановить

Эстония восхищается мужеством украинцев.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что война, начатая Путиным в Украине, ужасна и опасна. Однако, по его мнению, глава страны-агрессора "уже проиграл эту войну".

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на заявление эстонского президента.

В частности, Геращенко выделил следующие тезисы по обращению Кариса:

"Мы все сегодня украинцы. Война, которую начал Путин ужасная и опасная. Каждый, кого не волнует война, станет сообщником. У Украины есть миллионы друзей".

"Мы приняли решения, которые ослабят экономику России. Агрессора следует остановить".

"Мы восхищаемся вашим мужеством".

"Путин уже проиграл войну. Украина является европейским государством, поэтому должно стать членом ЕС".

Ранее Шольц обвинил Путина в преступлениях против украинского народа.