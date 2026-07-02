Путин уже воюет не за Киев: эксперт заявила о кардинальном изменении целей Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

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Стратегия Кремля в войне против Украины претерпела заметные изменения по сравнению с первыми месяцами полномасштабного вторжения.

Об этом пишет аналитик Джека Бакби для National Security Journal.

«Если в 2022 году Москва публично заявляла о намерении захватить Киев, провести так называемые „демилитаризацию“ и „денацификацию“ Украины, то сейчас приоритеты существенно сместились», — считает она.

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Последние заявления Путина о готовности к переговорам свидетельствуют об изменении акцентов российской политики. В то же время Кремль по-прежнему отмечает, что мир возможен исключительно на условиях Москвы и с учетом так называемых «реалий на земле».

По мнению Бакби, подобная риторика сопровождается растущими внутренними проблемами России. Одним из факторов он называет масштабную кампанию украинских дальнобойных ударов по военным объектам, нефтеперерабатывающим заводам, топливным базам и другой критически важной инфраструктуре на территории РФ.

Аналитик также обращает внимание, что из-за этих атак российскому командованию пришлось перебрасывать часть систем противовоздушной обороны с фронта для защиты стратегических объектов внутри страны. Это, по ее мнению, свидетельствует об изменении приоритетов Кремля, вынужденного уделять все больше внимания безопасности собственного тыла.

«Нынешняя стратегия Кремля все больше сводится к попыткам минимизировать последствия украинских ударов, влияющих не только на военную, но и на экономическую устойчивость России. Именно защита ключевых объектов сегодня становится одной из главных задач российского руководства», — добавила аналитик.

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Напомним, накануне Владимир Путин выступил с очередной серией громких заявлений о войне, переговорах и «главных целях» России. На этот раз в Кремле объяснили, почему Москва не готова ни к какому сценарию, который бы не завершался исключительно на ее условиях.

Отдельно Путин повторил уже хорошо знакомые тезисы об «окончательном освобождении Донбасса» и других стратегических планах, которые российские власти озвучивают не первый год, однако, который так и не смог захватить «Киев за три дня».

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