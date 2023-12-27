"Путин в полной ярости": как в Кремле отреагировали на уничтожение корабля "Новочеркасск"

Со вчерашнего дня по всему городу идут облавы на местных жителей.

Российские оперативники пытаются расследовать уничтожение десантного корабля "Новочеркасск". Информацию об этом получили агенты партизанского движения из силовых структур РФ.

Об этом пишет "АТЕШ".

"Ночью в Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет расследовать уничтожение БДК Новочеркасск и учебное судно УТС-150. Ожидается прибытие оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа "штаба по антитеррору"), контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии. Также ожидается прибытие начальства разных структур из Москвы", — отметили партизаны.

Там также добавили, что со вчерашнего дня по всему городу идут облавы на местных жителей — у них отбирают мобильные телефоны и проводят обыски в домах. Ищут наводчиков.

"Сообщается, что Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК Новочеркасск. Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически лишаются их. Ситуация у россиян складывается следующая: кроме наводчиков среди феодосийских жителей, у оккупантов существуют проблемы с обнаружением крылатых ракет западного производства типа “Шторм”. Несмотря на это, военные командиры, отвечающие за ПВО, сообщают, что у них нет проблем", — добавляют агенты.

Интересно и то, что у россиян нет возможности перехватывать все крылатые ракеты. Однако следствие коснется каждого военного и обвинит его в саботаже.

“Наш совет военнослужащим ВС РФ, желающим избежать наказания: ссылайтесь на неисправность оборудования, делайте соответствующие отметки в журналах эксплуатации. Также обращайтесь к нам за другими советами, которые спасут вашу судьбу”, — акцентировали агенты АТЕШ.

Напомним, что потеря российскими захватчиками крупного десантного корабля (ВДК) "Новочеркасск" существенно повлияет на способность проводить высадки десанта.

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