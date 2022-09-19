Путин в Украине больше полагается на добровольческие формирования, чем на ВС РФ — ISW

В России все больше пытаются вовлечь наемников в войну в Украине, чем пополнять резервы ВС.

Президент России Владимир Путин все больше полагается на нерегулярные добровольческие и промежуточные силы, а не на обычные части и формирование Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее сообщалось, что Путин все лето и особенно после поражения под Харьковской областью обходил стороной российское высшее военное командование и руководство Минобороны.

"Ухудшенные отношения Путина с военным командованием и Россией (Министерством обороны) могут частично объяснить, что Кремль сосредотачивается на вербовке плохо подготовленных добровольцев в специальные нерегулярные подразделения, а не на попытках привлечь их в резерв регулярных российских боевых подразделений", — говорится в сообщении.

Ранее аналитики ISW писали, что у россиян нет достаточно сил, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол.

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