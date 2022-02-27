Путин воюет, а будут страдать все россияне: Кулеба рассказал о "действенном инструменте" остановки оккупанта

Путин воюет, а будут страдать все россияне: Кулеба рассказал о "действенном инструменте" остановки оккупанта

Кулеба обратился к россиянам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение к гражданам РФ, в котором впервые специально говорил по-русски.

Ответное видео появилось в Instagram Кулебы.

"Посмотрите, во что превратил вашу великую страну Владимир Путин. Он объявил захватническую войну Украине. Он послал сюда ваших сыновей, мужчин, чтобы они убивали украинцев, захватывали наши земли, разрушали наши города", — сказал глава МИД.

Кулеба раз подчеркнул, что "украинцы не хотели этой войны, но украинцы будут воевать за свои дома" с оружием в руках.

"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь – вы. Весь мир объединился, чтобы поддержать Украину, чтобы остановить Путина", — сказал Кулеба.

Министр напомнил, что за нападение на Украину против России применены беспрецедентные в истории санкции:

"Страдаете вы. У Путина деньги не закончатся, у него все будет хорошо, а курс рубля в обменнике взлетел в бездну. Банки РФ отключают от систем финансирования и вы сможете даже своими карточками расплатиться. Небо закрыто в Европе, вы не сможете сесть в самолет и улететь в отпуск, чтобы посмотреть мир.И это только начало.Продолжение следует хуже – экономика РФ поползет вниз, под давлением санкций, цены начнут расти, инфляция. Конечно, ваша власть сейчас убеждает вас, что ситуация находится под контролем, но это ложь. Вам лгут. Вас просто хотят скрыть от реальности. А реальность в том, что идет война, что, к сожалению, страдать от этой войны вам придется. Не говоря уже о погибших россиянах, которые вернутся домой в мешках", - сказал Кулеба.

Глава МИД выразил мнение, что у россиян есть действенный инструмент, как остановить агрессию Путина. Кулеба призывает россиян потребовать у Путина остановить войну.

"Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире, но для этого Путин должен остановить войну... Спасите свою страну, требуйте Путина остановить войну", — подытожил он.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: