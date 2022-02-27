Путин воюет, а будут страдать все россияне: Кулеба рассказал о "действенном инструменте" остановки оккупанта

Кулеба обратился к россиянам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение к гражданам РФ, в котором впервые специально говорил по-русски.
Ответное видео появилось в Instagram Кулебы.
"Посмотрите, во что превратил вашу великую страну Владимир Путин. Он объявил захватническую войну Украине. Он послал сюда ваших сыновей, мужчин, чтобы они убивали украинцев, захватывали наши земли, разрушали наши города", — сказал глава МИД.
Кулеба раз подчеркнул, что "украинцы не хотели этой войны, но украинцы будут воевать за свои дома" с оружием в руках.
"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь – вы. Весь мир объединился, чтобы поддержать Украину, чтобы остановить Путина", — сказал Кулеба.
Министр напомнил, что за нападение на Украину против России применены беспрецедентные в истории санкции:
"Страдаете вы. У Путина деньги не закончатся, у него все будет хорошо, а курс рубля в обменнике взлетел в бездну. Банки РФ отключают от систем финансирования и вы сможете даже своими карточками расплатиться. Небо закрыто в Европе, вы не сможете сесть в самолет и улететь в отпуск, чтобы посмотреть мир.И это только начало.Продолжение следует хуже – экономика РФ поползет вниз, под давлением санкций, цены начнут расти, инфляция. Конечно, ваша власть сейчас убеждает вас, что ситуация находится под контролем, но это ложь. Вам лгут. Вас просто хотят скрыть от реальности. А реальность в том, что идет война, что, к сожалению, страдать от этой войны вам придется. Не говоря уже о погибших россиянах, которые вернутся домой в мешках", - сказал Кулеба.
Глава МИД выразил мнение, что у россиян есть действенный инструмент, как остановить агрессию Путина. Кулеба призывает россиян потребовать у Путина остановить войну.
"Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире, но для этого Путин должен остановить войну... Спасите свою страну, требуйте Путина остановить войну", — подытожил он.
Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.
ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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