Путин вторгся в Крым, чтобы завершить дело Сталина: Чубаров высказался об аннексии полуострова

Путин вторгся в Крым, чтобы завершить дело Сталина: Чубаров высказался об аннексии полуострова

РФ оккупировала полуостров семь лет назад.

Россия в 2014 году вторглась в Крым, чтобы Владимир Путин завершил то, что не сделал Иосиф Сталин.

Такое мнение в интервью Новом времени высказал председатель крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров.

"Им казалось, что в 1944 году (во время депортации крымскотатарского народа — Ред.) Они окончательно вычистили Крым от его коренного народа. Но спустя почти полвека мы вернулись с очень большими потерями — половина народа умерла в первые годы депортации. Теперь, уже в 23 году украинской независимости, Путин снова вторгается в Крым, чтобы завершить то, что не совершил Сталин ", — убежден Чубаров.

По его словам, российская пропаганда преследует крымских татар, чтобы сделать из них в глазах мира террористов. Мол, борются не против татар, а против террористов.

"Россия пытается западным обществам навязать мнение, что в Крыму есть террористы среди крымских татар, среди мусульман. А мы знаем, что есть определенные опасения на Западе относительно исламского терроризма", — рассказал Чубаров.

По его словам, жертвами преследований могут стать все, кто не имеет лояльности к новой "власти". В частности, давление на мусульман, свидетелей Иеговы и Православную церковь Украины.

Как сообщалось, в аннексирована Крыму "суд" незаконно осудил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Его обвиняют "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года.

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