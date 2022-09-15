"Путин взбешен": в Евросоюзе считают, что Россия будет жестоко бомбить Украину

После поражений на фронте Россия начнет жестоко бомбить Украину.
Под удар могут попасть мирные города на востоке Украины, поскольку российский диктатор Путин взбешен контрнаступлением ВСУ.
Об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Mundo.
Боррель отметил, что он разговаривал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Тот объяснил, что россияне сосредоточивают свои силы на юге, что позволило Украине провести успешное контрнаступление в Харьковской области.
Эта ситуация, по данным главного дипломата ЕС, разозлила Путина, который еще в начале войны планировал захватить Киев за 72 часа.
"Путин взбешен, разочарован своими военными и хочет отомстить за унижение. Поэтому следует ожидать жестокого ответа от России, но не на фронте, а в стратегических центрах, в неизбирательных бомбардировках", — сказал Боррель.
Главный дипломат ЕС добавил, что сейчас по данным разведки, в России обсуждают возможность объявления общей мобилизации, однако даже те российские чиновники, которые раньше были за ее проведения, теперь скептически относятся к такому поступку.
"В России не хватает ресурсов, а не людей; она потеряла половину своих возможностей, это чрезвычайно. Потеряла более половины танков, артиллерии, не контролирует воздушное пространство", — пояснил дипломат.
Напомним, в России оштрафовали депутатов, которые хотели отстранить Путина от обязанностей президента.
Читайте также:
- "Если живого Путина показать российской армии – она застрелится": Арестович объяснил, почему президент РФ не едет на передовую
- Путин провел переговоры с лидером Китая за столом, внутри которого стоял "гроб" (фото)
- "От февраля снимают стресс": Путина беспокоит высокий уровень алкоголизма в Кремле