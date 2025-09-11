Путин за 3-4 года перевооружит армию и вновь нападет — Шмыгаль

Россия готовится к войне с НАТО, считает министр обороны / © скриншот с видео

После любого мирного соглашения возникнет новая гонка вооружений. Россия потратит следующие три-четыре года на подготовку к новой войне, перевооружая страну и делая значительные инвестиции в оборону.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью британскому изданию The Times.

Шмыгаль убежден, что Путин готовится к войне с НАТО. По словам министра, диктатор продемонстрировал «агрессивные намерения» своей страны на следующее десятилетие, и если Украина и Европа не будут сильными, он нанесет новый удар после любого мирного соглашения.

«Мы не должны просто приостановить эту войну. Нам нужно завершить эту войну. Не позволяйте россиянам атаковать снова. Россия сейчас наращивает свое могущество, поэтому все европейские страны должны быть готовы к российской агрессии в будущем. Нам нужен хорошо обученный персонал, гарантии безопасности, скоординированность и хорошая подготовка», — призвал европейцев Шмыгаль.

Глава Минобороны считает, что, если будет заключено мирное соглашение, Британии и Европе нужно будет ввести войска в Украину и быть готовыми дать отпор России в будущем.

«Мы не должны представлять себе этот сценарий Армагеддона — мы просто должны быть готовы», — подытожил он.

