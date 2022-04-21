Путин "заказал" Кадырову убийство Зеленского, но украинская разведка поломала их планы

Главарь Чечни Рамзан Кадыров еще в начале февраля 2022 получил личную задачу от президента России Владимира Путина, которая заключалась в уничтожении президента Украины Владимира Зеленского.

Кадыров пообещал российскому "фюреру", что его наемники убьют Зеленского. Однако украинская разведка узнала этот план.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

"План Кадыров получил 3 февраля во время посещения Путина. На встрече был согласован план ликвидации нашего президента", – рассказал Данилов.

По его словам, на этой встрече Кадыров лично пообещал Путину, что его военные эту задачу выполнят. Однако о планах врага узнала украинская разведка и начала отслеживать эти процессы.

Так, для выполнения задания на территорию Украины 26 февраля попали три группы наемников. За ними следили украинские спецслужбы. Данилов рассказывает, что "кадыровцы" ждали два дня, что им дадут зеленый коридор на центральный квартал столицы.

Однако путинский план с треском провалился – украинские военные уничтожили одну из групп. Две другие, очевидно, поняли провальность собственного плана и скрылись с территории Украины.

Однако, по словам Данилова, наемники из тех групп находятся на временно оккупированной территории Донецкой области и в Мариуполе.

"Но они не в первых рядах идут, а в третьем-четвертом эшелоне, где полностью безопасно", – отметил Данилов.

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