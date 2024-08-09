Путин заставляет идти на войну тех, кто недавно приобрел гражданство РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на военный учет.

Об этом сообщают в пресс-службе Мариупольского вместительного совета.

Такое решение может привести к предстоящей мобилизации мужчин на оккупированных территориях, ведь закон направлен на украинцев, заставивших получить паспорта РФ в оккупации.

"Закон синхронизирует процесс постановки на учет и получение гражданства. Для этого российское МВС будет предоставлять сведения о новых гражданах в электронной форме ", — говорится в сообщении.

Также читайте Мексика ответила на запрос Украины об аресте Путина — Reuters

Отмечается, потому, что люди в оккупации не шли массово оформлять российские паспорта, захватчики создали условия, которые делали невозможным граждан пользоваться услугами (в частности, социальной и медицинской помощью), свободно передвигаться в регионе и т.д.

"Кроме того, без него люди не могли доказать свои права на жилье и имущество, чтобы его не отобрали кафиры", — добавили в сообщении.

Добавим, что российское правительство продолжает внедрять законодательные изменения, чтобы использовать мигрантов и новых граждан для пополнения военных рядов армии.

Читайте также: