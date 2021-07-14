Путин заявил, что Россия выполнит все обязательства по транзиту газа через Украину

Путин заявил, что Россия выполнит все обязательства по транзиту газа через Украину

Зеленский требует гарантий.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва планирует полностью выполнить свои обязательства по контракту на транзит природного газа через территорию Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины, — высказался глава Кремля. — Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять".

Напомним, что по убеждению президента Украины Владимира Зеленского, Украина нуждается в гарантиях на поставку газа на 10-15 лет в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва планирует продолжить поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины и после завершения соответствующего договора.

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