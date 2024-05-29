Путин заявил о "нелегитимной" власти в Украине: Стефанчук ответил

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что до завершения военного положения президентом Украины будет оставаться Владимир Зеленский.

Так политик в своем Facebook прокомментировал заявление диктатора РФ Владимира Путина по поводу "нелегитимности Зеленского".

"Очень хорошо, что в России начали читать Конституцию Украины. Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не избирательно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия по вступлению в должность новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "вечность"), а в нормальном, демократическом понимании и понимании безопасности", — подчеркнул Стефанчук.

По его словам, именно поэтому Зеленский есть и будет оставаться президентом до завершения военного положения. Кроме того, спикер парламента посоветовал россиянам читать свою конституцию.

"Речь идет не о каких-то призрачных для России основах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где сказано, что Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать — это статья 79.1", — подчеркнул Стефанчук.

Абсурдное заявление Путина и ответ Зеленского

Кремлевский "фюрер", говоря о переговорах с Киевом, выразил сомнения в легитимности украинской власти. Мол, ответ на этот вопрос следует искать в конституции Украины и провести юридический анализ.

"Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры в Украине – не пуст", — заявил Путин.

В свою очередь, Владимир Зеленский ответил на заявление Путина. Глава государства подчеркнул, что украинцы знают свою Конституцию и закон, а высказывания диктатора скучны для адекватных людей.

"Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучны, неинтересны", — отметил он.

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