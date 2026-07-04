Путин заявил о захвате Константиновки: что ответили в ВСУ

Руины Константиновки. Фото konstantinovka.dn.ua

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин заявил о захвате российскими оккупантами города Константиновка Донецкой области Украины.

Об этом диктатор сказал на совещании со своими военными.

«Установлен российский контроль над городом Константиновкой. Хочу отметить, что взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирования ВСУ, пока удерживающих Славяно-Краматорско-Константиновский укрепрайон, где противник построил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений», — сказал Путин.

Реклама

Что говорят в ВСУ на заявления диктатора

Заявление Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области является фейком. Об этом говорится в сообщении Группировки войск Восток в субботу, 4 июля.

«Это — очередной пример лжи и попытка руководства РФ откровенно „нарисовать“ хоть какие-то успехи и оправдаться за провал своих оперативно-стратегических планов и непропорционально большие потери личного состава армии РФ», — говорится в сообщении.

В ВСУ заверили, что город Константиновка контролируется подразделениями Сил обороны Украины, но в части городских районов продолжаются постоянные боестолкновения с врагом.

«Попытки россиян инфильтрироваться в город оказываются, оккупанты уничтожаются, наносится огневое поражение по логистическим путям и местам сосредоточения живой силы захватчиков», — добавили в ВСУ.

Реклама

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии «Украинской правде» добавил, что по данным автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ «Колокол» и системы DELTA, Константиновка находится под контролем Сил обороны.

В то же время он признал, что есть случаи утечки малых пехотных групп россиян, поэтому в Константиновке продолжаются контрдиверсионные действия.

Напомним, по информации The Telegraph, российские войска вошли в Константиновку Донецкой области, которая является частью украинского «пояса крепостей». Город фактически оказался в серой зоне.

Военный эксперт Константин Машовец озвучил пессимистический прогноз, заявив о высокой вероятности потери контроля над Константиновкой уже в июне-июле.

Реклама

Новости партнеров