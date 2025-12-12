Владимир Путин. / © Associated Press

В последние несколько недель высокопоставленные чиновники России преувеличивали заявленные победы своего оккупационного войска на поле боя. Их усилия направлены на то, чтобы создавать ошибочное впечатление, что линия фронта разрушается, и подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями Кремля.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, «фюрер» Владимир Путин провел несколько встреч с российскими военными командирами, чтобы ошибочно завысить заявления о продвижении армии России на разных участках линии фронта. В частности, Волчанское и Купянское направления в Харьковской области, Покровское — в Донецкой области и Гуляйпольское — в Запорожской.

Впрочем, отмечают аналитики, они продолжают оценивать, что линия фронта в Украине не угрожает неизбежным коллапсом.

«Кремль пытается использовать эти заявления, чтобы изобразить российскую военную победу в Украине как неизбежную, чтобы Запад перестал поддерживать Украину и подтолкнул ее к капитуляции перед требованиями России. Ситуация на поле боя серьезна на нескольких участках линии фронта, однако линии фронта еще далеки от коллапса», — констатируют в ISW.

Российские войска не смогли обеспечить тактически значительные успехи на более чем нескольких участках поля боя одновременно. Есть несколько районов, где продвижение российских войск остается стагнирующим. В частности, на юге Украины и севере Сумской области. Так, в Сумской области наступательные операции захватчиков остановились с конца июня 2025-го и не достигли никаких тактически значительных успехов в этом районе.

Американские специалисты отмечают, что оккупанты смогли добиться тактически значительных успехов на определенных участках линии фронта, в значительной степени благодаря многомесячным усилиям, направленным на достижение частичного эффекта воздушного перекрытия и ослабление обороны Украины перед усилением наземных операций.

«Русские войска достигают только тактических успехов на большей части театра военных действий. ISW оценивает, что на театре военных действий существует около 16 отдельных тактических районов и оперативных направлений», — говорится в отчете.

ISW получила доказательства о том, что войска РФ продвинулись на 4652,2 квадратных километра в течение 2025-го, из которых почти 80% произошло лишь на шести направлениях: Лиманском, Константиновском, Покровском, Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. На остальных 10 направлениях оккупанты в этом году захватили 964,01 квадратных километра, что составляет лишь примерно 21% от общего объема продвижения.

Войска страны-агрессорки достигли наибольшего прогресса в Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях — местах, где их силы сосредоточили боевую мощь более двух объединенных армий каждая и посвятили значительное время и усилия для продвижения.

«Кремль продолжает систематически предпринимать усилия когнитивной войны, чтобы усилить российские продвижения с помощью преувеличенных заявлений о достижениях и миссий по инфильтрации, пытаясь изобразить их как масштабное продвижение по широкому фронту, чтобы ошибочно изобразить линию фронта, разрушающуюся по всему театру военных действий. Институт.

Как сообщалось, РФ не хочет останавливать удары по энергетике , отклонив предложенное Украиной «энергетическое прекращение огня». В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков отклонил предложение Зеленского, поскольку, цинично заявил он, Кремль «работает над миром, а не над прекращением огня». Более того — Москва намекнула на массированное усиление атак зимой.