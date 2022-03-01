Путина нужно сажать за стол переговоров, пока с ним готовы говорить.

Путина нужно сажать за стол переговоров, пока с ним готовы говорить.

Президент Украины заявил, что Украина не должна тратить время на длительные бюрократические процессы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать так же быстро, как это делает руководство украинского государства во время военного положения.

Об этом он говорил в интервью зарубежным СМИ во вторник, 1 марта.

Зеленский выразил надежду, что война с Россией не продлится долго, но для этого нужны быстрые и решительные действия не только со стороны украинского правительства и украинской армии, но и международных партнеров Украины.

"Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента Российской Федерации, пока с ним еще готовы сесть за стол переговоров. Я так считаю", – сказал он.

По его словам, в нынешних условиях нецелесообразно говорить об объемах и размерах помощи и тратить время на бюрократию, поскольку война теперь не измеряется деньгами, а человеческими жизнями.

"У нас война ежедневная, помощь нужна каждый день. Украина точно не должна тратить время на те или иные бюрократические процессы. В результате у нас военное положение и мы управляем государством в другом формате. Нет очень много времени на обсуждение, нет много кабинетов для общения и принятия решений, нет большого количества людей, с которыми нужно так или иначе договариваться из-за политики, чтобы действительно получить серьезный результат", — сказал президент.

Зеленский заверил, что в условиях военного положения руководству украинского государства приходится действовать быстро. Таких же быстрых действий он ждет и от партнеров Украины за границей.

"В этой войне из-за военного положения есть возможность очень быстро управлять государством. Поэтому все мы действуем быстро, поэтому армия делает все быстро, поэтому мы защищаем наше государство быстро. И так же, если нам хотят помочь, все так же должны действовать быстро", – объяснил он.