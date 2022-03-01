Путина нужно сажать за стол переговоров, пока с ним готовы говорить.

Президент Украины заявил, что Украина не должна тратить время на длительные бюрократические процессы.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать так же быстро, как это делает руководство украинского государства во время военного положения.
Об этом он говорил в интервью зарубежным СМИ во вторник, 1 марта.
Зеленский выразил надежду, что война с Россией не продлится долго, но для этого нужны быстрые и решительные действия не только со стороны украинского правительства и украинской армии, но и международных партнеров Украины.
"Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента Российской Федерации, пока с ним еще готовы сесть за стол переговоров. Я так считаю", – сказал он.
По его словам, в нынешних условиях нецелесообразно говорить об объемах и размерах помощи и тратить время на бюрократию, поскольку война теперь не измеряется деньгами, а человеческими жизнями.
"У нас война ежедневная, помощь нужна каждый день. Украина точно не должна тратить время на те или иные бюрократические процессы. В результате у нас военное положение и мы управляем государством в другом формате. Нет очень много времени на обсуждение, нет много кабинетов для общения и принятия решений, нет большого количества людей, с которыми нужно так или иначе договариваться из-за политики, чтобы действительно получить серьезный результат", — сказал президент.
Зеленский заверил, что в условиях военного положения руководству украинского государства приходится действовать быстро. Таких же быстрых действий он ждет и от партнеров Украины за границей.
"В этой войне из-за военного положения есть возможность очень быстро управлять государством. Поэтому все мы действуем быстро, поэтому армия делает все быстро, поэтому мы защищаем наше государство быстро. И так же, если нам хотят помочь, все так же должны действовать быстро", – объяснил он.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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