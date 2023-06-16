Путина поймали на лжи об уничтожении Patriot в Украине

Диктатор заявил об уничтожении комплексов Patriot в Украине.
Диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска уничтожили в Киеве пять комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Журналист Юрий Бутусов напомнил, что их в Украину было поставлено только два.
Выступая на ПМЭФ Путин сказал, что российские войска могут уничтожить любое здание в Киеве, потому что уже уничтожили пять комплексов Patriot.
"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot – что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений", – сказал он.
Бутусов напомнил, что Украина получила всего два комплекса — один от Германии, а второй от США.
"Напомним, что Украина получила всего два комплекса Patriot — по одному от США и Германии. Комплекс предусматривает 6-8 пусковых установок, командный пункт, питание и радар. Совсем рядом им находиться не нужно", — заявил Бутусов.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия как можно быстрее предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.
Кроме того, мы ранее информировали, что полковник Сергей Яременко, возглавляющий 96-ю зенитную ракетную бригаду воздушного командования "Центр", рассказал, как военным удалось сбить с Patriot аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал".
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