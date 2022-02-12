Путина застали врасплох сливом разведданных по нападению на Украину: СМИ

Раскрытие секретной информации тщательно согласовывается между агентствами безопасности США.

Американские СМИ заявили, что власти США намеренно раскрывают секретную информацию разведки по вторжению РФ в Украину, чтобы отвадить Россию от ее намерений.

Также читайте Россия может вторгнуться в Украину и свергнуть власть в Киеве – Столтенберг

Об этом сообщает CNN.

Как сообщает источник издания, раскрытие секретной информации тщательно согласовывается между агентствами безопасности США. Цель – сорвать планы РФ и сдерживать военные действия.

Отмечается, что эта стратегия работает, а администрация американского президента считает, что благодаря распространению секретной информации "Путина застали врасплох".

Мы надеемся, что россияне удивлены тем, что союзники знают об этом (подготовку России к предполагаемому вторжению в Украину) и что они имеют согласованную реакцию. Это полезно, чтобы заставить их усомниться в себе. Полезно заставить их задать себе вопрос, могут ли они на самом деле осуществить некоторые из этих планов, и в то же время сохранять тайну и эффект неожиданности. Если они усомнятся в системе, то могут снять с должности некоторых компетентных людей, подозреваемых в шпионаже, но при этом совсем не шпионов", – говорится в сообщении.

Напомним, что американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.