Вместо отдыха дети должны отработать обязательные часы.
В аннексированном Крыму дети в захваченном Россией центре отдыха "Артек" вынуждены не менее шести часов в неделю заниматься производством помощи для российской армии.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
По информации центра, на днях пришлось артековцам собрать 223 килограмма оливок, отправивших военным путинской армии. И такие "волонтерские" акции местные коллаборанты проводят регулярно.
Также в ЦНС сообщили, что практика привлечения населения к поддержке армии Путина очень распространена на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью является искажение правды о целях вторжения России в Украину и воспитание лояльности молодого поколения к оккупантам.
"Центр национального сопротивления напоминает, что каждый, кто причастен к такой "промывании" мозгов юных украинцев, понесет наказание за преступление", — говорится в сообщении.
Напомним, кафиры начали на временно захваченных территориях Украины подготовку к так называемым "выборам". Местные коллаборанты получили указание "организовать" девять так называемых "одномандатных избирательных округов" на ВТО.
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