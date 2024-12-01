В аннексированном Крыму дети в захваченном Россией центре отдыха "Артек" вынуждены не менее шести часов в неделю заниматься производством помощи для российской армии.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По информации центра, на днях пришлось артековцам собрать 223 килограмма оливок, отправивших военным путинской армии. И такие "волонтерские" акции местные коллаборанты проводят регулярно.

Также в ЦНС сообщили, что практика привлечения населения к поддержке армии Путина очень распространена на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью является искажение правды о целях вторжения России в Украину и воспитание лояльности молодого поколения к оккупантам.

"Центр национального сопротивления напоминает, что каждый, кто причастен к такой "промывании" мозгов юных украинцев, понесет наказание за преступление", — говорится в сообщении.

Напомним, кафиры начали на временно захваченных территориях Украины подготовку к так называемым "выборам". Местные коллаборанты получили указание "организовать" девять так называемых "одномандатных избирательных округов" на ВТО.

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