Год боев за Константиновку стал символом изнурительной войны России в Украине / © Associated Press

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Почти год непрерывных штурмов Константиновки не принес России результат, о котором громко заявляли в Кремле. Российские войска до сих пор не установили полный контроль над населенным пунктом, а бои продолжаются.

Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что обнародованные 3 июля российской стороной видео не подтверждают заявления об оккупации. Геолокация кадров, свидетельства украинских военных и карты проекта DeepState свидетельствуют, что российские подразделения только пытаются закрепиться в отдельных районах, в то время как центральная часть города остается ареной ожесточенных боев.

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Корреспонденты CNN дважды работали в Константиновке за последний год и зафиксировали, как город постепенно превращался в руины.

Оккупанты разрушили город / © Associated Press

Если летом 2025 года там еще работал рынок и оставалось гражданское население, то уже весной 2026 года большинство жителей эвакуировались, а жилая застройка была почти полностью уничтожена.

Издание также обращает внимание на безумные потери российской армии. По оценкам западных чиновников, РФ ежемесячно теряет до 35 тысяч убитыми и ранеными, однако даже такая цена не позволила быстро продвинуться вперед. После объявления о «захвате» Константиновки украинские военные обнародовали кадры ударов по российским силам в черте города, что стало еще одним доказательством отсутствия полного контроля оккупантов.

«За год непрерывных боев Константиновка, площадь которой составляет всего 66 квадратных километров, почти полностью превратилась в руины. В то же время захват города мог бы приблизить российские войска к Краматорску и Славянску, однако даже в случае успеха для этого понадобится еще минимум год тяжелых боев», — считают журналисты.

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Город полностью отрезан от гуманитарной помощи и экстренных служб / © Associated Press

В материале отмечается, что в течение года российские беспилотники значительно увеличили дальность полета, что существенно усложнило оборону города и логистику украинских сил. Если летом 2025 года до Константиновки еще можно было относительно безопасно добраться по дорогам, защищенным специальными сетями от FPV-дронов, то уже весной 2026 года они были усеяны уничтоженными автомобилями.

Что происходит в Константиновке — последние новости

Военное командование РФ заявило, что якобы российские войска «оккупировали» город Константиновку Донецкой области. Однако в группировке войск «Восток» назвали сообщение россиян ложью и попыткой РФ «нарисовать» успех и оправдать большие потери живой силы.

Этот населенный пункт находится под контролем украинских защитников. Постоянно продолжаются боестолкновения в некоторых районах города. Вооруженные Силы Украины предпринимают попытки россиян проникнуть в Константиновку и уничтожают захватчиков. Силы обороны наносят удары по логистическим путям войск РФ и местам скопления личного состава.

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев подтвердил, что заявления Путина о Константиновке — ложные.

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«Населенный пункт Константиновка находится под контролем сил обороны Украины. Военные части и подразделения 19-го армейского корпуса Группировка войск на восток продолжают ведение оборонной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему», — сказал Ковалев.

Поздно вечером, 3 июля, Путин встретился с главой Генштаба Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными российскими командирами и заявил о «захвате» Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительных продвижениях» оккупантов в Донецкой области.

На заявление Путина о якобы оккупации Константиновки отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это «очередной российской ложью, чтобы запустить хоть какую-нибудь новость».

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский.

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