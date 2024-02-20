"Путинское государство, как и нацизм, должно быть осуждено": Зеленский выступил перед Хельсинкской комиссией США

Нет такого преступления против человечности и жизни, которое еще не совершила бы путинская Россия и те, кто работает на ее безумного диктатора. Мир видел сожженные российской армией украинские города и деревни. Каждый, во всяком случае, слышал о массовых убийствах, которые неизбежно следуют за российским триколором по оккупированной территории.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам слушания Хельсинкской комиссии США по теме "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины: Уроки Нюрнберга".

Как отметил украинский лидер, невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной и депортацией украинских детей. Мы также не должны забывать о миллионах украинцев, которые выживают под российской оккупацией, лишены даже элементарных человеческих прав.

"Пусть на пути правосудия не будет препятствий! Так же как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство. Я призываю всех, кто может ускорить наступление реального мира", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский с супругой почтили память героев Небесной Сотни.

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