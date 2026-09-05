Путину лично передали предложение Киева о режиме тишины: Буданов рассказал детали

Кирилл Буданов.

Реклама

Украина предлагала Российской Федерации прекращение огня не только на небе, но и на фронте. Впрочем, ответа не получила.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии «Общественному».

Реклама

По его словам, Киев предлагал Москве режим прекращения огня. Более того, это предложение донесли лично диктатору Владимиру Путину. Впрочем, отмечает Буданов, Кремль проигнорировал — реакции со стороны РФ «не было».

Реклама

Глава ОП рассказал, что предложение перемирия касалось не только ударов по Украине, но и боевых действий на фронте. Впрочем, в Москве эту инициативу не отреагировали.

«Дроны летят, вы все видели», — отметил Буданов.

Визит представителей Трампа в Киев

Буданов подтвердил, что визит спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера состоится в воскресенье, 6 сентября.

Руководитель Офиса президента предположил, что в течение воскресенья россияне могут не атаковать Киев из-за визита американцев. По словам Буданова, Виткофф и Кушнер «уже через несколько часов» прибудут в Россию.

Реклама

Напомним, на фоне визита Виткоффа и Кушнера в Украину и Россию, США выдвинули жесткое требование по прекращению атак. Ради безопасности дипломатов Вашингтон выступил с требованием о временном прекращении взаимных атак на столице и энергетической инфраструктуре обоих государств.

Новости партнеров