Путину пришлось умолять Зеленского прекратить огонь по Москве: теперь Кремль пытается это скрыть "Сарматом" - ISW

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин снова прибег к ядерному шантажу, чтобы замаскировать позорную слабость российской ПВО и провалы на фронте. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль был вынужден просить Украину о «тишине» на 9 мая, а неудачи в наступлении пытается перекрыть очередными сказками о «супероружии».

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Страх перед украинскими дронами: почему парад был «куцим»

Несмотря на официальную пропаганду, Кремль не смог самостоятельно обеспечить безопасность Москвы во время парада на 9 мая. Как отмечают эксперты ISW, Путину фактически пришлось просить президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня во избежание ударов по российской столице.

Реклама

Именно из-за неспособности защитить небо над Москвой Россия провела максимально сокращенный парад. Чтобы отвлечь внимание от этого унижения, Путин 12 мая объявил о якобы «успешном испытании» межконтинентальной ракеты RS-28 «Сармат» (по классификации НАТО — SS-X-29/30).

«Риторика Путина относительно „Сармата“ призвана скрыть слабость, которая стала очевидной после того, как ему пришлось просить Украину не наносить удары по параду. Безопасность Москвы 9 мая гарантировала не российская ПВО, а решение Украины», — отмечают в ISW.

Ядерный блеф на фоне провалов

Аналитики обращают внимание на то, что обещания поставить «Сармат» на боевое дежурство звучат с 2021 года, однако сроки постоянно переносятся. Последнее испытание в ноябре 2024 года, вероятно, было неудачным. Нынешняя активизация ядерных угроз преследует две цели:

Скрыть уязвимость тыла: удары ВСУ в глубь РФ доказали, что Россия не способна защитить даже свою столицу. Отвлечь внимание от фронта: наступление РФ весны-лета 2026 фактически провалилось.

Впервые с 2024 года Россия теряет территории

Ситуация для окупантов на поле боя становится критической. Согласно отчету ISW:

Реклама

В апреле 2026 года российские войска впервые за длительное время зафиксировали чистую утрату территорий.

Украинские силы уволили более 400 кв. км на юге зимой-весной 2026 и недавно деоккупировали ряд населенных пунктов в Запорожской области.

Темпы мобилизации в РФ впервые упали ниже уровня потерь еще в январе 2026 года.

Путинская «теория победы» держалась на иллюзии, что армия РФ способна наступать по всей линии фронта. Сейчас Кремль стоит перед позорным выбором: пытаться наступать дальше или спасать собственную оборону от украинских контратак.

Ядерное «бряцание» ракетами «Сармат», «Буревестник» и «Посейдон» — это попытка придать силу там, где остался только страх перед украинским возмездием.

Ранее мы писали о том, что удары украинских дронов по российским НПЗ «высушили» российские заправки перед отпускным сезоном. Спрос на горючее в разы — а иногда и в десять раз — превышает реальное предложение.

Новости партнеров