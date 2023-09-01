Путину сказал спасибо за "счастливое детство" первоклассник из разбомбленного россиянами Мариуполя (видео)

Хозяин Кремля выслушал благодарность по видеосвязи.
В пятницу, 1 сентября, в разрушенном российскими ракетами и снарядами Мариуполе оккупационные власти устроили зрелище в духе сталинских времен — первоклассника местной школы заставили поблагодарить хозяина Кремля за "заботу" о городе.
Об этом сообщает издание Meduza, опубликовав соответствующее видео.
В этот день в Мариуполе проходила церемония открытия школы, к которой решил присоединиться президент государства-агрессорки Владимир Путин с помощью видеосвязи.
Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин, цинично улыбаясь, вывел в камеры первоклассника, который сказал Путину "большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь".
После этого мальчик запнулся, пытаясь вспомнить заученные слова. Но его перебил Пушилин, будто испугавшись, что школьник наговорит лишнего.
Хозяин Кремля, появившийся в кадре, с каменным выражением лица слушал эти неискренние слова благодарности, крутил в руке авторучку и стучал ею по столу.
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