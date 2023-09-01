Путину сказал спасибо за "счастливое детство" первоклассник из разбомбленного россиянами Мариуполя (видео)

В пятницу, 1 сентября, в разрушенном российскими ракетами и снарядами Мариуполе оккупационные власти устроили зрелище в духе сталинских времен — первоклассника местной школы заставили поблагодарить хозяина Кремля за "заботу" о городе.

Об этом сообщает издание Meduza, опубликовав соответствующее видео.

В этот день в Мариуполе проходила церемония открытия школы, к которой решил присоединиться президент государства-агрессорки Владимир Путин с помощью видеосвязи.

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Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин, цинично улыбаясь, вывел в камеры первоклассника, который сказал Путину "большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь".

После этого мальчик запнулся, пытаясь вспомнить заученные слова. Но его перебил Пушилин, будто испугавшись, что школьник наговорит лишнего.

Президент РФ Владимир Путин слушает благодарность первоклассника из Мариуполя / Фото: скриншот с видео

Хозяин Кремля, появившийся в кадре, с каменным выражением лица слушал эти неискренние слова благодарности, крутил в руке авторучку и стучал ею по столу.