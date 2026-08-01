Путину врут о масштабных территориальных достижениях, формируя ложную картину войны — ISW

Война продолжается / © Associated Press

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Российское военное командование вводит в заблуждение Кремль о масштабах своих «успехов» на севере Украины, чтобы подкрепить нарратив об активном наступлении войск РФ по всей линии фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Северное объединение войск России утверждало, что оккупанты захватили Новую Сечь, Малую Слободку и Могрицу в Сумской области, а также Веревку в Харьковской. С 22 июля российское военное командование заявляет о захвате нового населенного пункта на севере Украины. В то же время Силы обороны Украины опровергли утверждение о захвате Новой Сечи, Малой Слободки и Могрицы.

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ISW также не зафиксировал признаков передислокации войск РФ, концентрации техники или активизации наступлений, соответствующих территории, о захвате которой заявляет Россия.

«Утверждения российского командования об „успехах“ на севере Украины сильно преувеличены в рамках целенаправленной информационной кампании для поддержки нарративов о российском продвижении на фронте. Кремль использует эти заявления, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие западные государства в том, что война России продолжается хорошо, и Запад должен отказаться от поддержки Украины», — считают эксперты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин лжет и играет в игры с Трампом и Белым домом. Также Зеленский добавил, что не знает, можно ли будет доверять кому-нибудь из россиян завтра.

Отметим, Кремль продолжает отклонять предложения по прямым мирным переговорам с Украиной. Как отмечают аналитики, Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева заморозить линию столкновения и возобновить диалог, передав соответствующие условия через посредника Романа Абрамовича и опубликовав открытое письмо Владимиру Путину.

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