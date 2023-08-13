"Путиньюгенд": как Кремль зомбирует детей с оккупированных территорий и делает из них будущее "пушечное мясо"

Путинский режим делает из украинских детей на оккупированных территориях будущих солдат. Милитаризация детей проходит на захваченных территориях еще с 2016 года.

Об этом рассказала адвокат и правозащитница Вера Ястребова, передает FREEДОМ.

По ее словам, оккупанты обучают детей ведению ближнего боя, размещению боеприпасов и установлению растяжек.

"Горловские амазонки"

В частности, в заочном порядке украинскими правоохранителями было завершено досудебное расследование по делу так называемых "горловских амазонок". Ястребова сообщила, что в это "движение" принимали девочек 10-11 лет, и активно в так называемых военно-патриотических лагерях обучали ведению войны.

Готовят детей к войне и формируют образ врага в лице Украины

"То, что это происходит на системном уровне, свидетельствует о том, что у РФ есть планы приостановить войну с Украиной, а затем ее начать с новыми силами.

Россияне видят, что не справляются с тем уровнем сопротивления ВСУ, волонтерского движения и сплоченности общественно-политического сектора, делающими все для того, чтобы отражать эту агрессию. И РФ не покидает свой преступный план по завоеванию Украины", – сказала Ястребова.

Она сравнила милитаризацию детей, проводимую Кремлем, с режимом Гитлера, когда создавали организацию "гитлерьюгенд" – молодежную нацистскую военизированную организацию.

"Это, по сути, "путиньюгенд" создается и действует сегодня. РФ сначала принудительно мобилизовала родителей этих детей, разрушив промышленность и возможность работать на неподконтрольных территориях, бросила их на войну с Украиной. А теперь в сознании этих детей формируется образ врага" в лице Украины, западных ценностей и всего того хорошего, что есть у нас, и никогда не будет у Путина. Для этого Путин делает из украинских детей будущих своих солдат", – говорит правозащитница.

Напомним, что оккупированных Донетчины и Запорожья российские захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

Еще раньше россияне вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) около 80 старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области. В июле 280 детей с оккупированных территорий вывезли в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.

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