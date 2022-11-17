ПВО, бронетехника и боеприпасы: Швеция предоставит Украине военную помощь почти на 290 млн долларов

В Швеции оперативно приняла решение о предоставлении помощи для ВСУ.

Сегодня, 17 ноября, риксдаг (парламент) Швеции разрешил правительству передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму - более 287 миллионов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", в пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для наведения пушек, палатки и маскировочные сетки.

"Парламент Швеции подчеркнул, что решение было принято, несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения", — говорится в сообщении.

Помощь от Швеции

Напомним, несколькими днями ранее правительство Швеции представило зимний пакет помощи Украине, состоящий из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии Евросоюза. Речь идет о пакете стоимостью $287 млн.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что новый пакет военного оборудования включает в себя систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов Вооруженных сил.

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