ПВО два часа уничтожала вражеские ударные беспилотники в Одесской области

Информация о результатах боевой работы уточняется.
Во время дроновой атаки враг направил БпЛА типа Shahed-131/136 по Одесщине.
Об этом информируют Силы обороны юга в сообщенных в социальных сетях.
Более 2 часов продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны.
По предварительным данным в результате вражеских действий 2 человека получили ранения, они госпитализированы. Состояние удовлетворительное.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возникший пожар оперативно ликвидирован.
Информация о результатах боевой работы уточняется.
"Помните, враг коварен и может применять несколько волн атак в течение ночи. Не теряйте бдительности, прислушивайтесь сигналов воздушных тревог, оперативно переходите в укрытие.
Берегите себя! Вместе бережем Украину!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью 2 декабря российские кафиры атаковали беспилотниками. Shahed Одесская область. Произошло попадание в инфраструктурный объект на территории региона.
Читайте также: