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ПВО два часа уничтожала вражеские ударные беспилотники в Одесской области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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ПВО два часа уничтожала вражеские ударные беспилотники в Одесской области

Враг снова использовал иранские дроны-камикадзе

Информация о результатах боевой работы уточняется.

Во время дроновой атаки враг направил БпЛА типа Shahed-131/136 по Одесщине.

Об этом информируют Силы обороны юга в сообщенных в социальных сетях.

Более 2 часов продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны.

По предварительным данным в результате вражеских действий 2 человека получили ранения, они госпитализированы. Состояние удовлетворительное.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возникший пожар оперативно ликвидирован.

Информация о результатах боевой работы уточняется.

"Помните, враг коварен и может применять несколько волн атак в течение ночи. Не теряйте бдительности, прислушивайтесь сигналов воздушных тревог, оперативно переходите в укрытие.
Берегите себя! Вместе бережем Украину!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 2 декабря российские кафиры атаковали беспилотниками.   Shahed Одесская область. Произошло попадание в инфраструктурный объект на территории региона.

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1336
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