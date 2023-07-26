"ПВО – молодцы": абсолютное большинство российских ракет удалось сбить — Зеленский

Украинский президент после безуспешной ракетной атаки государства-агрессора заявил, что Россия проиграет эту войну, и никакие ракеты ее не спасут.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил особую благодарность украинским воинам противовоздушной обороны за каждую сбитую ракету во время массированной атаки государства-агрессоры в среду, 26 июля.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении.

“Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет – абсолютное большинство из применявшихся против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы!” – выразил свое восхищение украинскими воинами президент.

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Зеленский поблагодарил стражей украинского неба и заверил, что власть каждый день работает для того, чтобы у наших воинов было все больше возможностей для защиты Украины, наших городов и людей. В частности, сегодня для этого состоялось первое экстренное заседание Совета Украина – НАТО.

“На уровне Альянса четко осуждены российские атаки против нашего государства, против наших портов. Обсудили, какие действия могут вернуть покой и предсказуемость Черноморскому региону”, — сообщил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Россия проиграет эту войну, и никакие ракеты ее не спасут, а Крым, как и вся Украина, будет свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом.

"Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию", — посоветовал украинский лидер.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.

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