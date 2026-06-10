ПВО начала сбивать меньше баллистики: Игнат откровенно назвал главную причину

Юрий Игнат

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Эффективность сбивания российских баллистических ракет противовоздушной обороной Украины снизилась из-за серьезной нехватки зенитных управляемых ракет к западным комплексам.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Можем говорить о дефиците. Есть информация, которую озвучивал Георгий Тихий (пресс-секретарь МИД — Ред.), что есть определенные площадки, где можно получать ракеты, которые уже будут исходить из срока годности. Будут, как говорится, просрочены. В Украине их лучше „утилизировать“, потому что утилизация ракет — стоимостный процесс, она нуждается в немалых средствах. Потому что проще действительно передать Украине, чтобы Украина могла защитить себя. В этих интервью, которые мы сегодня проводили, и говорят наши операторы Patriot, командиры подразделений, что действительно Украина нуждается в большей защите», — сказал Игнат.

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По словам представителя Воздушных сил, украинские защитники неба продемонстрировали очень высокие результаты противодействия российскому воздушному террору во время предыдущих волн обстрелов. Однако в последнее время ситуация усложнилась.

«Мы видели массированные атаки, которые были в мае, июне. Процент ущерба баллистики снизился по сравнению с этими месяцами, которые были до этого. Даже принимая во внимание зимний период. Потому что есть дефицит ракет», — отметил Игнат.

Ранее Юрий Игнат прокомментировал, стоит ли в ближайшее время ждать нового массированного удара РФ.

Напомним, в Bloomberg написали, что Европа спешит усадить Путина за стол переговоров, чтобы запустить дипломатический процесс к началу зимних атак РФ.

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