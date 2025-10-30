"ПВО не справляется": эксперт назвал главную опасность и цель массированных атак по Украине

Цель массированных атак врага по Украине — дестабилизация тыла и принуждение к капитуляции / © ТСН

Российские войска при массированных обстрелах Украины продолжили применять тактику комбинированных ударов с использованием большого количества ударных дронов. По словам эксперта, цель таких ночных атак — попытка «завалить» украинский тыл , чтобы парализовать логистические пути и энергосистему страны, чтобы заставить население просить о капитуляции.

Об этом сказал директор программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире «КИЕВ24».

Цель массированных атак по Украине

Аналитик подчеркнул, что обе основные цели россиян – логистика и энергетика – объединены единым стратегическим замыслом. Он считает, что враг пытается уничтожить внутреннюю устойчивость государства, пока фронт держится.

«Обе эти цели объединяются единственной целью – это завалить наш тыл. Пока фронт держится, завалить тыл, чтобы сами украинцы попросили о капитуляции», – отметил он.

Лакийчук подчеркнул, что самыми опасными для Украины остаются именно дроны-камикадзе из-за их массовости. По его словам, враг продолжает те же комбинированные удары, меняя лишь количество средств поражения.

Главные мишени окупантов

Пока у врага есть две основные цели, по которым он работает.

Логистика: Россияне бьют по инфраструктуре – портам и железной дороге. Логистика «восток-запад» критически важна как для выживания государства в целом, так и для обеспечения ВСУ, поскольку оно прямо влияет на результат на поле боя. Энергетика: Россиянам очень важно «забросить украинцев в блекаут» с наступлением зимы. Кроме общей энергосистемы особое внимание уделяется газовой энергетике и газогенерирующим мощностям. Следующий шаг врага — разрушить газоперекачку на западе Украины, чтобы перерезать как импорт, так и собственную добычу голубого топлива, и тем самым заморозить украинцев.

Нехватка кадров в Силах обороны

Эксперт акцентировал внимание на проблемах, которые не позволяют противовоздушной обороне эффективно противостоять росту количества дронов.

«Противовоздушная оборона не справляется с уничтожением [дронов – ред.]. Их количество увеличивается. А качество противовоздушной обороны не увеличивается, потому что набор не увеличивается – 50% укомплектованность », – отметил Лакийчук.

Он подчеркнул, что проблема заключается не только в «железе», но и в людях, которые им управляют. В частности, речь идет об операторах дронов-перехватчиков и мобильных огневых групп. По его мнению, сколько бы ни летело «Шахедов», работающих по ним операторов должно быть примерно вдвое больше, и это без учета радиолокационных станций, наводящих эти дроны на цели.

Напомним, в ночь на 30 октября Россия нанесла самый мощный комбинированный удар по Украине — 705 воздушных целей разных типов. Воздушные силы сбили 623 дрона и ракеты.

Это уже третья массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины с начала октября. В результате попадания вражеских ракет и дронов без света оказались более 670 населенных пунктов. Больше всего пострадали Винницкая, Запорожская и Днепропетровская области.