"ПВО – неизменный приоритет": главное из обращения Зеленского

Президент поблагодарил партнеров за объявленные шаги на очередной встрече "Рамштайн" и за другую помощь, согласованную на этой неделе.

По итогам первой недели сентября Украина получила новые договоренности по поставкам снарядов, а также финансированию собственного производства оружия, в том числе дронов и ракет. Впрочем, поставки западными партнерами систем ПВО остаются неизменным приоритетом в помощи, на которую рассчитывает Украина.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в воскресенье, 8 сентября.

"Мы продолжаем на всех уровнях переубеждать партнеров по дальнобойности. Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность – одно из таких ключевых, стратегических решений", — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех, кто помогает Украине приближать "безусловно необходимые шаги партнеров". Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Германию, США, Британию, Канаду, Испанию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Румынию, Литву и Латвию за объявленные шаги на очередной встрече "Рамштайн" и за другую помощь, которая была согласована на этой неделе.

Напомним, решающим фактором продвижения оккупантов на востоке Украины в этом году стали российские КАБы. Однако теперь ВСУ готовятся дать отпор — собственными планирующими бомбами.

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