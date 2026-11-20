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ПВО отражала налет несколько часов, есть жертвы и разрушения: атака по Львовщине в фото
Спасатели показали последствия массированной комбинированной атаки по Львову и области.
Львов и область пережили одну из тяжелейших комбинированных воздушных атак, во время которой украинская противовоздушная оборона отражала вражеский налет почти шесть часов подряд.
Под удар российских оккупантов попала как областная инфраструктура, так и сам областной центр, где не обошлось без человеческих жертв.
Серьезные разрушения получили и районы области. В Стрыйском районе враг повредил энергетический объект, а в Золочевском районе сбитый дрон повредил три жилых дома и автомобиль, ранив 48-летнего мужчину. Во Львовском районе обломки сбитых БпЛА привели к возгоранию дома и гаража.
Спасатели опубликовали кадры последствий вражеской атаки
В эту ночь, по сообщению Воздушных сил, Россия применила по Украине более 400 дронов и ракеты разных типов: в частности, баллистические ракеты Искандер-М, С-400, Циркон и крылатые ракеты Х-101 и Калибр.
Украинская ПВО уничтожила или подавила 462 воздушных цели: 3 баллистических ракеты, 79 крылатых ракет и 380 дронов.
Попадание зафиксировали на 23 объектах, еще в 10 местах упали обломки сбитых целей.