РФ атаковала мероприятие Украины / © Associated Press

Реклама

Львов и область пережили одну из тяжелейших комбинированных воздушных атак, во время которой украинская противовоздушная оборона отражала вражеский налет почти шесть часов подряд.

Под удар российских оккупантов попала как областная инфраструктура, так и сам областной центр, где не обошлось без человеческих жертв.

Реклама

Серьезные разрушения получили и районы области. В Стрыйском районе враг повредил энергетический объект, а в Золочевском районе сбитый дрон повредил три жилых дома и автомобиль, ранив 48-летнего мужчину. Во Львовском районе обломки сбитых БпЛА привели к возгоранию дома и гаража.

Реклама

Спасатели опубликовали кадры последствий вражеской атаки

В эту ночь, по сообщению Воздушных сил, Россия применила по Украине более 400 дронов и ракеты разных типов: в частности, баллистические ракеты Искандер-М, С-400, Циркон и крылатые ракеты Х-101 и Калибр.

Украинская ПВО уничтожила или подавила 462 воздушных цели: 3 баллистических ракеты, 79 крылатых ракет и 380 дронов.

Попадание зафиксировали на 23 объектах, еще в 10 местах упали обломки сбитых целей.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров