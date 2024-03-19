ПВО, РЭБ и дроны: Зеленский рассказал о результатах "Рамштайна"

На фронте должно чувствоваться наше усиление.

Сегодня состоялся очередной "Рамштайн", на котором собрались страны, поддерживающие нашу оборону и защиту от российского террора. Это – продуктивная встреча, есть результаты.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Принимавший участие во встрече министр обороны Украины Рустем Умеров должен предоставить детальный доклад. Как отмечает президент, сейчас можно сказать несколько вещей:

будут новые оборонные пакеты, в том числе дефицитная артиллерия;

новые государства присоединяются к чешской инициативе по закупке боеприпасов.

Неизменным остается приоритет в отношении ПВО, РЭБ и дронов. Зеленский поблагодарил всех реально работающих стран, чтобы он был наполнен соответствующим содержанием.

"Украинские дроны уже дают сильные результаты, и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление относительно дронов. Я благодарен всем участникам "Рамштайна" и Соединенным Штатам, министру Остину – за лидерство", – подчеркнул он.

Главнокомандующий выразил благодарность всем, кто помогает украинскому государству. В частности, нашим людям, которые дерутся и работают ради Украины.

Ранее Зеленский сказал, сколько ракет, дронов и КАБ выпустила Россия по Украине в марте.

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