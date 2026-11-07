ПВО обезвредила лишь 4 из 36 ракет: Зеленский заявил о дефиците перехватчиков для Patriot

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью на 7 ноября Россия атаковала Киев и область 36 баллистическими ракетами. Украинскому ПВО удалось обезвредить только четыре из них.

Об этом глава государства написал в Telegram по итогам селекторного совещания.

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Атака на Киев и область 7 ноября: сколько ракет применила Россия

«В ударе этой ночью находились 36 ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории. Обезвредить удалось только четыре ракеты», — сообщил президент.

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Он также рассказал о предварительных результатах экспертиз на местах попадания. По его словам, на одном из ключевых поврежденных энергообъектов россияне могли применить ракеты KN-23, производимые и поставляемые Северной Кореей.

«Это еще одно доказательство, что глобальные санкционные режимы заслуживают ощутимого усиления против каждого из тех в мире, кто предоставляет свои „услуги“ в уничтожении жизни», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил о дефиците ракет для Patriot

Президент отметил, что у Украины есть значительный дефицит перехватчиков для систем Patriot. По его словам, помочь преодолеть эту проблему могут, прежде всего, Соединенные Штаты.

«На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до Американской стороны необходимые сигналы, чтобы дали Украине возможность защищать жизнь», — написал глава государства.

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Он подчеркнул, что быстрая поставка ракет важна не только накануне зимы, но и перед очередной попыткой активизировать переговоры с партнерами.

Зеленский также объяснил, как Россия пытается использовать ужесточение атак для давления на Украину и ее союзников.

«Россия воспринимает дипломатию специфически как подвид агрессии. И ужесточением ударов против Украины, против нашей инфраструктуры именно в это время Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на украинскую позицию и позицию партнеров», — заявил президент.

Он выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и другие партнеры Украины будут действовать принципиально.

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После повреждения Северного моста в Киеве готовят резервные маршруты

Во время селекторного совещания президент Владимир Зеленский также затронул вопросы транспортного сообщения в Киеве. Он поручил Министерству внутренних дел совместно с соответствующими структурами и городской военной администрацией подготовить резервные маршруты движения и обеспечить дополнительный транспорт.

«На сегодняшний день на городском уровне именно таких резервных схем фактически не существует», — подчеркнул глава государства.

После российской атаки движение по Северному мосту перекрыли в обоих направлениях, сообщили в КГГА. Автобусы, ранее курсировавшие по этому маршруту, направились в объезд через Подольский мостовой переход.

Возобновление энергетики и помощь международных партнеров

Во время совещания премьер-министр Сергей Корецкий доложил о возобновлении энергообъектов и привлеченных к работам сил. Военные представили доклады по применению средств радиоэлектронной борьбы, после чего определили направления их масштабирования.

Отдельный доклад представил министр иностранных дел Андрей Сибига. По словам Зеленского, Украина готовится к встречам в формате Группы семи и рассчитывает на новые взносы европейских стран в программу PURL.

«Будут и новые пакеты энергетической поддержки для Украины, а также новые поставки для нашей логистики», — сообщил президент.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров и всех, кто работает над восстановлением после российских ударов.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в ночь на 7 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и 172 беспилотника. Основным направлением удара стала Киевская область. По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, украинское ПВО обезвредило 153 воздушных целей — четыре ракеты и 149 дронов.

В результате обстрелов повреждения получили объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в нескольких регионах. В частности, под ударом оказались подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии от атомных электростанций в Киев и центральные области. Также были повреждены жилые дома, погибли и ранены.

В Киеве одним из поврежденных объектов стал Северный мост. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, после российского удара движение по сооружению перекрыли в обоих направлениях. Специалисты начали обследовать мост, чтобы установить масштабы повреждений.

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