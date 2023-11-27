ПВО в Украине защищает не только столицу: Игнат о новых системах ЗРК

По его словам, противовоздушная оборона усиливается не только в столице.

В Украине во многих регионах нашего государства размещены системы ПВО, прикрывающие украинцев и важные инфраструктурные объекты от атак российских оккупантов.

Об этом в интервью NV рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

“Не нужно говорить только, что Киев один усиливается, это неправда. Да, Киев хорошо защищен, потому что он больше всего атакуется, и был атакован больше всего в прошлый отопительный сезон. Поэтому мы должны понимать, что Киев защищен – само собой. И другие регионы сейчас уже защищены западными системами – и NASAMS, и IRIS-T, и больше не скажу”, – объяснил Юрий Игнат.

Он также добавил, что Воздушные силы надеются, что новая коалиция ПВО на Рамштайне будет способствовать поступлению большего количества западных образцов противовоздушной обороны.

"Надеемся, что создание этой коалиции позволит нам еще больше усилиться. Каждая дополнительная установка, которая поступает с Запада или каждая система ЗРК (батарея) — это защищенный город, защищенные несколько объектов. Это усиление", — подчеркнул спикер.

Напомним, что Игнат подтвердил, что в мае Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов.

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