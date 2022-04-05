Спасли человеческие жизни и предотвратили разрушение объектов инфраструктуры: ВСУ сбили две крылатые ракеты оккупантов над Днепропетровщиной

Спасли человеческие жизни и предотвратили разрушение объектов инфраструктуры: ВСУ сбили две крылатые ракеты оккупантов над Днепропетровщиной

ВСУ предотвратили человеческие жертвы и разрушения инфраструктуры.

В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны спасли человеческие жизни и предотвратили разрушение объектов инфраструктуры, сбив ракеты оккупантов.

Об удачной охоте украинской ПВО сообщает Воздушное командование "Схід".

"Ночью, 5 апреля, в Днепропетровской области, зенитными ракетными подразделениями Воздушное командование "Восток" уничтожено еще две крылатые ракеты российских оккупантов. Противовоздушная оборона Воздушных Сил работает!", — говорится в сообщении.

Напомним, что Силы противовоздушной обороны Украины отлично отработали по ракетам кафиров, которые те запустили с территории Беларуси. Ночью, 5 апреля, пара Су-35 кафиров с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая — была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель.