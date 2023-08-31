Пьяная мама потеряла двухлетнего сына в Харьковской области: какая судьба ребенка (фото)

В полиции сообщили, что мама мальчика перебывала в состоянии алкогольного опьянения и не ухаживала за ребенком должным образом.

В Харьковской области пьяная 27-летняя женщина сообщила в полицию, что потеряла своего двухлетнего сына. Правоохранители составили в отношении женщины протокол об админправонарушении.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Как сообщили правоохранители, 30 августа 27-летняя жительница поселка Новая Водолага сообщила в полицию о том, что исчез ее двухлетний сын. Мать потеряла бдительность и потеряла ребенка из виду.

По вызову оперативно прибыли работники сектора ювенальной превенции. Полицейские нашли ребенка в хозяйственной постройке во дворе. В отношении ребенка не было совершено никаких противоправных действий.

В Харьковской области полиция нашла двухлетнего ребенка, которого потеряла пьяная мама/Фото: полиция Харьковской области

Правоохранители выяснили, что мама мальчика пребывала в состоянии алкогольного опьянения и не ухаживала за ребенком должным образом.

Полицейские составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении по статье о невыполнении родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию.

Напомним, в мае Украину всколыхнуло исчезновение в селе Скрипаи в Харьковской области 2-летней Виолетты Мужечук, которая вышла на прогулку с братом-близнецом и не вернулась. Девочку искали сотни людей и таки нашли только через четыре дня.

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