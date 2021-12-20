Пьяная мать, ее агрессивный сожитель и горы мусора: в Тернополе спасли 4-летнего мальчика

Женщину хотят лишить родительских прав.
В Тернополе по ул. Микулинецкой спасли 4-летнего мальчика, жившего в антисанитарии с агрессивным сожителем матери, который угрожал его избить.
Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольской области.
В полицию обратилась мать мальчика, которая сообщила, что сожитель угрожает избить ее и ее малолетнего сына. На место происшествия прибыли правоохранители, увидевшие нетрезвую женщину и горы мусора в квартире, где жил ребенок.
"4-летний мальчик жил в антисанитарных условиях: грязная посуда и одежда, лежащие по всей квартире, пустые бутылки, обшарпанные стены и это далеко не весь ужас, который увидели патрульные. В помещении была мать, которая имела явные признаки опьянения и даже не смогла показать документы на ребенка, потому что еще не успела получить свидетельство о рождении", — говорится в сообщении.
Полиция на сожителя женщины составила протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП и вынесла временное запретительное предписание. Также правоохранители изъяли ребенка из семьи и поместили в реабилитационный центр.
"В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении родительских прав", — говорится в сообщении.
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