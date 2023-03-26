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"Пьяная вечеринка на костях": на Черниговщине подростки развлекались на мемориале Героям

"Пьяная вечеринка на костях": на Черниговщине подростки развлекались на мемориале Героям

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1439
Время на прочтение
1 мин
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"Пьяная вечеринка на костях": на Черниговщине подростки развлекались на мемориале Героям

Подростки уже записали видео с извинениями.

В Черниговской области возле мемориала погибшим воинам подростки устроили алкогольную вечеринку.

Танцы из нее участники выложили в социальных сетях.

Поступок детей в соцсетях сразу раскритиковали. Участники инцидента уже извинились за поступок.

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На кадрах видно, что дети проводили время на Холме славы. Они также употребляли алкоголь и хвастались его большим количеством.

"Мы все приносим извинения за наш бессмысленный и совершенно необдуманный поступок, мы не планировали снимать видео у памятника, тем более как-то притеснять людей, погибших в АТО во время войны", — заявили подростки на видео.

Подростки даже встали на колени и извинились перед воинами, которые сейчас на фронте, а потом возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших воинов.

Накануне сеть разразилась возмущением из-за зажигалки, которую продавали в одном из магазинов. На аксессуаре — изображение расстрелянного из-за слов "Слава Украине" военнослужащего Александра Мациевского.

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Дата публикации
Просмотры
1439
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