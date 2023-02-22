Пьяная женщина родила ребенка дома и забыла одеть: девочка умерла

Роженица закутала новорожденную девочку в полотенце, положила на кровать и пошла заниматься своими делами. Из-за халатности матери ребенок умер.

Острожский районный суд вынес приговор 28-летней жительнице Ровенской области, которая в январе прошлого года в состоянии алкогольного опьянения родила дома ребенка и оставила его без присмотра в холодной комнате.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ровенской области.

У молодой женщины это был уже шестой ребенок. Она была на 34-35 неделе беременности, но на врачебном учете не состояла.

Когда начались схватки, она была в нетрезвом состоянии. Вызывать скорую не стала, а родила ребенка самостоятельно. Пуповину дочери перерезал отец.

После родов женщина закутала новорожденную только в полотенце и уложила в постель в комнате, где температура была примерно 10-14 градусов тепла. Забыв о младенце, она занималась своими делами. Лишь через некоторое время ее одела и, заподозрив что-то неладное, все же вызвала скорую помощь.

Медики обнаружили, что девочка родилась недоношенной, но без пороков развития, весом 1886 г, ростом 43 см. Спасти жизнь ребенка в больнице уже не смогли.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения тела из-за низкой температуры окружающей среды.

Известно, что женщина воспитывает четырех малолетних детей. В ноябре 2020 года у нее через неделю после рождения скончался еще один ребенок.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, уровень интеллектуального развития 28-летней женщины в пределах нормы и ее индивидуально-психологические особенности не имеют характера недостатков, которые могли существенно повлиять на ее поведение после рождения ребенка.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы "условно" — с испытательным сроком 2 года.

Напомним, в Сарнах Ровенской области в районной больнице во время родов умерла 20-летняя роженица и ее сын. Родители умершей обвиняют медиков в смерти ее дочери и младенца.

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