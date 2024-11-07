Пьянство и СЗЧ: нардепка пересказала слова военного о проблемах на полигонах БЗВП

По словам нардепки, в некоторых центрах просто ставят галочку БЗВП, что оставляет еще меньше шансов специалистам на выживание.

Базовая военная подготовка (БЗВП) и само положение военных на некоторых полигонах крайне неудовлетворительно.

Проблемами поделилась народная депутат Марьяна Безуглая со ссылкой на рассказ одного военного, который проходил подготовку на одном из полигонов Запада Украины.

Далее Безуглая приводит слова военнослужащего:

1. Есть предметы, которые вообще не преподавались: правовая подготовка, международное гуманитарное право, уставы ВСУ, психологическая подготовка, выживание.

2. Возле палаток, в которых мы жили, было два блиндажа: один очень маленький, другой больше, но завален. Фактически ночью, во время тревоги мы спали на улице в спальниках. Капитальных укрытий не было. Некоторые взводы строили укрытие собственноручно и за свой счет. Мы – нет.

3. Построение по 6 раз в день . Иногда стояли по 20-30 минут. Были храбрецы, которые задавали вопрос ротному на этот счет, но им объясняли: "вас это не должно это не должно е**ть. Сколько скажем стоять, столько и будете стоять".

. Иногда стояли по 20-30 минут. Были храбрецы, которые задавали вопрос ротному на этот счет, но им объясняли: "вас это не должно это не должно е**ть. Сколько скажем стоять, столько и будете стоять". 4. Медицинское обеспечение. Есть так называемый врач, на все случаи жизни дающий парацетамол. В более серьезных случаях могут отправить в санчасть.

5. Питание – полное дно . Военные стоят в очереди за обедом 40 минут.

. Военные стоят в очереди за обедом 40 минут. 6. Волонтеры приезжали, рассказывали о дронах и маскировке. Это плюс. Также – о средствах РЭБ и РЭР.

7. Наряды как дополнительное отвлечение от занятий были регулярными.

8. Стрельбы проходили хаотично. Кто не умел, стрелял интуитивно. Ночные стрельбы – никто не понимал, для чего они.

9. Часто забирали на работы: разгружать лес, копать котлован, разгружать продукты для кухни, разбирать паллеты.

10. Полная противоположность тому, как учат курсантов в Англии. Англичане смеялись над видео, которое им присылали из Украины.

11. СЗЧ (самовольное оставление части) ежедневно . Больше всего за ночь сбежало 14 человек . Говорят, бывало и больше.

. Больше всего . Говорят, бывало и больше. 12. Некоторым инструкторам все равно. Они повторяют одни и те же истории.

13. Имел 3 направления в бригады, где служат мои знакомые, на должности, частично соответствующие моему профилю. В учебной части этого не считались. В разговоре сказали, что на них я не могу рассчитывать. Они отправляют людей только в 8 бригад с сомнительной репутацией. Некоторых отправляют в пехоту без разбора , некоторым удалось попасть в дронщики.

, некоторым удалось попасть в дронщики. 14. На БЗВП процветало пьянство. Если ловили, оставляли на ночь в яме. Официальных санкций не было, возможно, руководство не хотело портить статистику.

Также Безуглая привела слова другого военного, утверждающего, что якобы при переводе из Воздушных Сил в Сухопутные войска людям типично просто ставят галочку БЗВП и записывают штурмовиками без должной подготовки.

Напомним, что с 1 ноября учебные центры всех составляющих Вооруженных сил Украины перешли на программу базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 1,5 месяца вместо 30 дней.

Ранее военнослужащий и экс-узник Кремля Станислав Асеев рассказывал, как в учебном центре встретил мобилизованного бездомного, у которого ноги "буквально гнили и сочились". По словам писателя, этого мужчину уже на следующий день отвезли в больницу, но откуда его вернули в качестве вполне подходящего.

Также он рассказал, что видел, как мобилизованного с недостатками зрения записали в снайперы, а у другого обнаружили гепатит.

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