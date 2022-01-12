Пьяные "минеры" и эвакуация тысяч людей: за сутки по всей Украине соврали о заложенной взрывчатке в 600 объектах

Пьяные "минеры" и эвакуация тысяч людей: за сутки по всей Украине соврали о заложенной взрывчатке в 600 объектах

За фейковые вызовы лицам, которые их совершают, грозит до 6 лет лишения свободы.

За сутки в Нацполицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Правоохранители говорят, что проверяют каждый из них. Пока ни один не подтвержден.

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сказал в эфире телеканала "Рада", говорится на сайте МВД.

"В настоящее время мы выясняем, кто совершает ложные вызовы о минировании. Только в период прошлых новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержаны 9 злоумышленников в 9 областях государства, в том числе в крупных городах — Киеве, Днепре, Одессе", — говорит глава Нацполиции. .

По его словам, нарушители обычно имеют разные мотивы для совершения преступления. Некоторые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Клименко отметил, что большая часть сообщений о минировании поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В то же время, он отмечает, что Национальная полиция будет реагировать на каждое сообщение о минировании.

"Мы рассматриваем каждый такой вызов. Значительные силы Национальной полиции привлекаются к проверке сообщений о минировании. Безопасность граждан для нас на первом месте! Взрывотехнические службы и кинологические подразделения НПУ несут службу в круглосуточном режиме и оперативно реагируют на все вызовы о минировании", — подчеркнул. глава НПУ.

Клименко также обратился к руководителям школ и хозяйствующих субъектов с просьбой по возможности установить камеры видеонаблюдения. По его словам, там, где есть постоянное наблюдение и контроль, полиции легче реагировать на подобные вызовы.

Также глава Нацполиции подчеркнул, что согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, за такой вид преступления злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, только сегодня, 12 января, в Киеве закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадку между синей и зеленой линиями из-за звонка о минировании. Затем по той же причине закрыли станцию "Театральная" и пересадочный узел, а также станцию "Вокзальная". Было также доложено о закладеной взрывчатки в аэропорту "Борисполь".

Кроме того, накануне, 11 января, стало известно о якобы заминировании всех школ столицы. Еще раньше заявили о взрывчатке во всех ТРЦ Киева и крупных супермаркетах Харькова.

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