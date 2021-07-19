Пьяные развлечения: в Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки (фото)

Пьяный 31-летний местный сделал несколько выстрелов из травматического оружия.
В Ивано-Франковске мужчина ночью с балкона многоэтажки открыл стрельбу из пистолета. Вследствие инцидента никто не пострадал.
Как рассказали в полиции Ивано-Франковской области, 18 июля в 1:50 в милицию поступило сообщение о том, что на улице Урожайной мужчина стреляет с балкона дома.
На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, оперативные работники и эксперт-криминалист.
Правоохранители установили, что к правонарушению причастен 31-летний франковчанин. Пьяный мужчина совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух.
Полицейские изъяли вещественное доказательство и направили на проведение экспертизы.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о совершении хулиганских действий.
Сейчас решается вопрос о сообщение прикарпатцу о подозрении и лишение его разрешения на право хранения и ношения оружия.
Напомним, под Запорожьем местный житель устроил стрельбу из-за покоса травы.