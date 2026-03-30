Пьяные российские оккупанты протаранили толпу в Донецке: есть погибшие, всплыли жуткие детали (видео)
В Донецке русские военные убили людей на автовокзале.
Во временно оккупированном Донецке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием российских военных. Автомобиль «Урал» въехал на станцию автовокзала, где в это время находились гражданские.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
По предварительной информации, водитель военного грузовика не справился с управлением и врезался в группу людей, ожидавших транспорта. В результате наезда несколько человек погибли на месте от полученных травм.
Как отмечает Казанский, виновниками трагедии являются русские солдаты, по свидетельствам очевидцев, находившиеся в состоянии опьянения.
«Местные каналы публикуют видео в сокращенном виде, стараясь не показывать военный „Урал“ на них. Пишут, что людей сбил какой-то „большегрузный автомобиль“, не вспоминая, что это сделали россияне», — сообщил Денис Казанский.
Внимание! Видео содержит чувствительный контент.
Напомним, ранее в Донецке раздавались взрывы, над городом — густой столб дыма. Вероятно, было попадание в военный объект РФ.
Кроме того, ранее во временно оккупированный Донецк атаковали беспилотники. Часть города осталась без света.