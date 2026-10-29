Пьяным сбил нацгвардейца насмерть: экс-судья Тандыр получил приговор за совершенное ДТП

Тандыра признали виновным в смерти нацгвардейца / © Суспільне

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Святошинский районный суд признал виновным бывшего судью Макаровского суда Алексея Тандыра в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено девять лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Следствие установило, что в мае 2023 года, около полуночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Lexus ES350, судья допустил наезд на дежурившего на этом посту военнослужащего Национальной гвардии Украины. 22-летний нацгвардеец погиб на месте.

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Согласно выводу экспертизы тормозить водитель начал непосредственно перед столкновением, а не раньше времени, как того требовали дорожные знаки.

© Киевская городская прокуратура

В то же время, пользуясь своими юридическими знаниями и опытом рассмотрения дел по ДТП, он отказывался от проведения экспертизы на состояние опьянения, а во время принудительного отбора биологических образцов пытался фальсифицировать анализы, предоставив вместо биологических материалов воду и слюну. Таким образом, судья стремился избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Дело находилось на рассмотрении суда с сентября 2023 года. В течение всего времени обвиняемый заявлял многочисленные отводы судье, прокурору, по просьбе стороны защиты заседания неоднократно переносились.

По ходатайству стороны защиты не было более 50 судебных заседаний, заявляли более 30 отводов судьи и прокурору. Кроме того, обвиняемый пытался выйти из-под стражи, мобилизовавшись. Сторона обвинения выступала против мобилизации, не поддержал ходатайство о мобилизации и суде.

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© Киевская городская прокуратура

По результатам рассмотрения дела, прокуроры доказали, что водитель нарушил правила безопасности дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть военнослужащего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Обвиняемый приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет. В настоящее время он находится под стражей.

Смертельное ДТП в Киеве — главное

В Киеве на блокпоста в ночь на 26 мая 2023 года судья райсуда Киевской области сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм скончался на месте.

В результате смертельного ДТП в Киеве с участием судьи погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. С началом полномасштабного вторжения он хотел пойти на передовую, но его оставили нести службу на блокпостах в столице.

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Интересно, что Тандыр в январе 2026 года отсудил компенсацию за содержание под стражей . Тогда в суде пришли к выводу, что пребывание Тандыра под стражей более 2,5 лет без надлежащего анализа альтернативных мер нарушает статью 5 Европейской конвенции по правам человека. Ему присудили €2100 компенсации и €250 судебных издержек. Эти средства должна была оплатить Украина.

Кроме того, в мае 2026 года ДБР заявило о новом подозрении Алексею Тандыру. Следствие считает, что он являлся ключевой фигурой схемы по захвату квартир умерших людей в Киевской и Одесской областях.

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