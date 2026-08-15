Пьяный 16-летний водитель сбил беременную женщину: подробности смертельного ДТП в Ровенской области

В Ровенской области 16-летний водитель сбил беременную женщину / © Поліція Рівненської області

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В Ровенской области произошло ДТП со смертельным исходомс участием несовершеннолетнего водителя. Под колесами легкового автомобиля оказалась 26-летняя беременная женщина. Она скончалась в больнице, спасти её ребёнка также не удалось.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

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Трагедия произошла поздно вечером 14 августа в селе Морочное Заречненской общины. Около 23:00 на улице Центральной автомобиль ВАЗ сбил местную жительницу.

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По предварительным данным следствия, за рулем легкового автомобиля находился 16-летний житель села Локница. В это время 26-летняя женщина шла по грунтовой обочине дороги в попутном направлении.

В результате наезда пешеходка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу, однако медики не смогли спасти пострадавшую — она скончалась от полученных травм. В полиции уточнили, что женщина находилась на 37-й неделе беременности. Спасти её ребёнка также не удалось.

Правоохранители проверили несовершеннолетнего водителя на наличие алкогольного опьянения. По данным полиции, прибор «Драгер» показал 1,9 промилле.

Несовершеннолетнего задержали и поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о предъявлении ему подозрения.

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«По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего, следователь возбудил досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа на Житомирском шоссе в Киеве произошло крупное ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.

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