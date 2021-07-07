Пьяный 25-летний водитель сбил 32-летнюю киевлянку на мотоцикле: подробности смертельного ДТП в Яремче

По словам нардепа Вирастюка, водитель пытался откупиться, чтобы скрыться с места аварии.

Во вторник, 6 июля, в Яремче Ивано-Франковской области автомобиль Volkswagen Touareg выехал на полосу встречного движения и сбил 32-летнюю мотоциклистку из Киева. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

По словам народного депутата Украины Василия Вирастюка, за рулем внедорожника был 25-летний уроженец Киева. Мужчину спасли подушки безопасности и он остался целым и невредимым.

"По словам свидетелей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и предлагал вознаграждение, чтобы помогли скрыться с места происшествия", — написал Вирастюк на своей странице в Facebook.

фото/Василий Вирастюк, Facebook

Как сообщает "Прикарпатье Оnline", по предварительным данным, за рулем автомобиля находился сын чиновника из Государственной экологической инспекции Полесского округа. Сам же водитель также занимает высокую должность в следственном управлении полиции в Житомирской области.

"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышеные промилле алкоголя: у самого (водителя. — Ред.) за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

Также по данным издания, водитель проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Судебное разбирательство по этому делу должно состояться в Киеве в конце июля.

Как сообщил нардеп Вирастюк, погибшая 32-летняя киевлянка управляла мотоциклом BAJAJ PULSAR NS200.

фото/Василий Вирастюк, Facebook

"Для тех, кто не знает — не скоростным мотоциклом — немного лучше от мопеда. И выжить в этой ужасной ДТП у Елены не было шансов. Почему я обращаю внимание на эту ДТП? Во-первых, мать потеряла дочь, парень — любимую, а байкеры — Аленку, члена байкерской семьи. Я и сам раньше часто ездил на байке, поэтому знаю насколько в Украине на дорогах неоднозначное отношение к байкерам. Во-вторых, чисто по-человечески, я не мог остаться в стороне, потому что последствия этой аварии видел собственными глаза", — отметил нардеп.

фото/Василий Вирастюк, Facebook

Напомним, смертельное ДТП произошло в 7:15 утра. По данным следствия, нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, которым управляла 32-летняя киевлянка. Женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. У водителя авто обнаружили 1,19 промилле алкоголя в крови. Его задержали. По факту ДТП открыли производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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