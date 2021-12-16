"Пьяный бывший пришел на свадьбу": Сеть взорвалась мемами после сорванного эфира канала "Рада" Порошенко

Гетманцев отметил, что телеканал "Рада" должен поблагодарить Порошенко за повышение рейтинга благодаря такому скандалу.

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада", который велся из студии в стенах парламента.

Это произошло во время выступления главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. Между нардепами прямо в прямом эфире началась словесная перепалка, во время которой лидер "ЕС" заявил, что на финансирование телеканала "Рада" были "незаконно потрачены средства налогоплательщиков". Порошенко также обвинил Офис президента в препятствовании работе народных депутатов после чего извинился перед зрителями и покинул студию.

Такая затея пятого президента вызвала большой ажиотаж в соцсетях, которые взорвались сообщениями и комментариями в адрес Порошенко.

Также есть пользователи, которые, наоборот, поддержали Порошенко и писали, что такое поведение не повод, чтобы его оскорблять.