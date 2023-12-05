"Пьяный чувак, бл**ь, вооруженный": военный РФ рассказал о нарушении дисциплины в армии

Катастрофические потери не лучшим образом влияют на моральный дух и поведение окупантов.
Российский военный констатировал, что в оккупационной армии властвует сплошной хаос. Так, есть случаи грубого нарушения дисциплины захватчиками.
Об этом говорится в перехвате, обнародованном ГУР МО.
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Военнослужащий армии РФ рассказал о недопустимом нарушении дисциплины своим "побратимом". В частности, речь идет об использовании автомобильного транспорта под хмельком, более того, с оружием. Оккупант сказал, что российский солдат "синий" сел за руль и поехал в Мариуполь.
"8-ка (ВАЗ 2108 – ред), пьяный чувак, вооруженный", – подытожил российский солдат.
Ранее речь шла о том, что кафиры в Донецкой области полностью деморализованы.
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